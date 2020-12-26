Сегодня вспомним ещё одну историческую дату. В конце декабря 1175 года были казнены заговорщики, причастные к убийству Андрея Боголюбского.

Сегодня вспомним ещё одну историческую дату. В конце декабря 1175 года были казнены заговорщики, причастные к убийству Андрея Боголюбского. Возмездие свершилось при большом стечении народа и духовенства, спустя полтора года после жестокого убийства правителя Владимиро-Суздальской Руси. Тела заговорщиков, согласно свидетельствам, утопили в озере. По другой из версий, убийц расстреляли из луков в центре Владимира. А вот когда и где был обнаружен список причастных к убийству Боголюбского? Об этом - Мария Платанюк.Андрей Боголюбский- имя в российской истории особое. Сын князя Юрия Дмитриевича Долгорукого и половецкой княжны Анны, дочери хана Аепы. Успенский собор, Золотые ворота, "белая лебедь"- церковь Покрова-на Нерли. Все эти белокаменные шедевры возведены в годы правления Андрея Боголюбского. По словам историков, для владимирской земли, Боголюбский , пожалуй, "главный князь", без которого не было бы великого наследия. При Андрее Боголюбском политический центр Руси переместился из Киева во Владимир. А Владимиро-Суздальское княжество стало сильнейшим.Андрей Тихонов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ВлГУ:- Андрей Боголюбский, в чём фактически его роль состоит? В том, что он заложил тот тип государственности в наших землях, который впоследствии переняла Москва, а потом и Петербург. Этот тип государства- самодержавная монархия. Со всеми ее плюсами и минусами.Усиление княжеской власти стало причиной конфликта князя Андрея с видными боярами. Великий князь был убит в ночь на 29 июня 1174 -ого года. Гибель Андрея Боголюбского подробно описана в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. А произошла жестокая расправа здесь, в Боголюбове, в резиденции великого князя. До наших дней весь белокаменный комплекс не сохранился. Только небольшой его фрагмент. Именно здесь, в башне, заговорщики настигли уже истекающего кровью князя.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Эта трагедия произошла в спальне дворца, до нашего времени он не сохранился, но сохранилась башня с переходом. Андрей Боголюбский , будучи очень сильным и крепким человеком, несмотря на многочисленные ранения, в темноте, он сумел скрыться от своих преследователей, они посчитали его убитым. И он спустился по винтовой лестнице и спрятался в нише башни, но зажгли факелы, увидели кровавый след, и по этому кровавому следу нашли князя Андрея.А эта находка, сделанная в Переславле-Залесском в 2015-ом году, при реставрации Спасо-Преображенского собора, стала исторической сенсацией. На южной апсиде (стены храма отмывались водой под давлением) был обнаружен список имен 20 заговорщиков и краткое описание убийства Боголюбского. Текст написан в две колонки, обнесенные рамкой. Надпись в правом столбце удалось прочесть.- «Месяца июня 29 убиен бысть князь Андрей своими паробкы (слугами), ему вечная память, а сим (заговорщикам) — вечная мука».Список нашли московские эпиграфисты Алексей Гиппиус и Савва Михеев. Первые три имени в списке были известны и ранее. По летописным свидетельствам убийцами князя были его зять - Петр Кучков, братья Кучковичи - Амбал и Яким. Впервые звучат и другие имена - Ивка, Петрко и Стырята (возможно это прозвище- от слова "стырь"- кормило, рулевое колесо или же от прилагательного «настырный"). К месту гибели святого благоверного князя- в Боголюбово- и сегодня стекаются тысячи паломников.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- После убийства князя, как гласит летопись, он в течение недели находился здесь, недалеко от храма. И только ближайшие слуги пытались прикрыть его истерзанное тело, но потом, как это бывает,опомнились, и поняли, что совершено страшное преступление, что убит властелин Северо-Восточной Руси, и тогда его перееоблачили и принесли его во Владимир, в Успенский собор.В веке 20-ом мощи князя забирали для многочисленных исследований. А вернули в марте 1987-ого. Что касается возмездия, вероломных слуг князя кара всё-таки настигла. Они были найдены и казнены в декабре 1175-ого года по приказу брата Боголюбского- князя Михаила Юрьевича.По одной из версий, текст в Переславле мог быть высечен в назидание потомкам. И делали это на стенах главных храмов. На сегодня этот список на белом камне- древнейший датированный памятник письменности Северо-Восточной Руси.Мария Платанюк "Вести-Владимир".