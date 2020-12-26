Об этом нам сообщили разработчики симулятора Bus Driver Simulator.

Об этом нам сообщили разработчики симулятора Bus Driver Simulator.Всего в команде студии KishMish Games порядка 10 человек. Ребята занимаются разработкой игр в основном транспортной тематики. В очередную карту "Окрестности Мурома" вошли Владимирское шоссе, Юбилейная и Московская улицы. И десяток деревень: Ковардицы, Чаадаево, Зименки, Булатниково и другие, рассказал порталНа карте проложены вымышленные маршруты, и точки их начала - гаражи. Они расположены и в деревнях - Ковардицах, Макаровке, Чаадаево. Игрок может выполнять рейсы в них и из них в город или между деревнями. Помимо стандартной летней версии карты, мы также сделали и зимнюю. Зимой вождение немного отличается - например, легче уйти в занос.Создатели планируют расширять "Окрестности Мурома" и улучшать карту в случае, если игра будет пользоваться успехом у виртуальных водителей. Игру вместе с картой можно найти в каталоге Steam.