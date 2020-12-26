Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Серьезный пожар случился сегодня ночью в Александровском районе Владимирской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.В 03-44 в деревне Мохра загорелся частный жилой дом. На момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Пожарные не дали огню распространиться на соседние дома и ликвидировали пожар на площади 56 кв. м. Пострадал человек. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)