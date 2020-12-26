В результате проверочных мероприятий в квартире жителя одного из домов на Гостиничной улице были обнаружены и изъяты предметы, схожие по внешним признакам с оружием, составными частями и боеприпасами...

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 51-летний житель столицы, подозреваемый в незаконном хранении оружия, основных частей и боеприпасов к нему.В результате проверочных мероприятий в квартире жителя одного из домов на Гостиничной улице были обнаружены и изъяты предметы, схожие по внешним признакам с оружием, составными частями и боеприпасами.Согласно проведенной ЭКЦ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве экспертизе вышеуказанными предметами являются: револьвер, переделанный самодельным способом из списанного револьвера «Наган»; пистолет, переделанный самодельным способом из списанного охолощенного пистолета «Tokarev-CO»; магазин, являющийся составной частью списанного охолощенного пистолета «Tokarev-CO»; стволы в количестве 2-х штук, являющиеся составными частями списанного револьвера «Наган» и списанного охолощенного пистолета «Tokarev-CO»; барабан, являющийся составной частью списанного револьвера «Наган»; спортивно-охотничьи пистолетные патроны в количестве 14-ти штук, относящиеся к боеприпасам для спортивно-охотничьего оружия; спортивно-охотничьи пистолетные патроны в количестве 157-ми штук, относящиеся к штатным боеприпасам для спортивных пистолетов и для другого нарезного огнестрельного оружия; патроны в количестве 171-й штуки, относящиеся к боеприпасам для карабинов, а также другого нарезного огнестрельного оружия; патроны в количестве 220-ти штук, относящиеся к боеприпасам для карабинов, а также другого нарезного огнестрельного оружия; патрон в количестве 1-й штуки, относящийся к боеприпасу для гладкоствольных ружей.Дознанием Отдела МВД России по району Марфино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29