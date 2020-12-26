Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.-Огромное человеческое спасибо. Жители региона благодарят медиков за тяжелый труд и сотни спасенных жизней.-Праздник приходит ко всем. В Гусь-Хрустальном районе сани Деда Мороза сделали остановку у детского приюта.-Такая маленькая, а уже начальница. Школьница из Владимира стала директором компании по производству детского питания.-Праздничная ностальгия. Музей-заповедник предлагает отправиться в прошлое и отметить новый год «по-советски».-Прыжок в большое кино. Владимирские парашютисты снялись в новом российском блокбастере про авиапожарных.-И... Дикий символ наступающего года. Владимирские зубры отправляются на «пмж» в мордовский заповедник.