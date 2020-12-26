Общая площадь пожара составила 101 кв. м.

Пожарные ликвидировали возгорание в автосервисе на Мостостроевской улице во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие помещения автосервиса. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка помещений автосервиса, поврежден находящийся внутри автомобиль. Общая площадь пожара составила 101 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 22 человека. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)