Государственная власть в Белоруссии допустила ряд системных ошибок в 2020 году. Так или иначе, это не помешало президенту Александру Лукашенко выйти победителем.

Государственная власть в Белоруссии допустила ряд системных ошибок в 2020 году. Так или иначе, это не помешало президенту Александру Лукашенко выйти победителем.Непростой для всего мира год близится к завершению. Самое время проанализировать сделанное, признать ошибки и обозначить планы на будущее.Обозначенный период особенно важным выдался для жителей Белоруссии. Впервые за долгое время граждане выразили несогласие с проводимой Александром Лукашенко политикой.Аналитик Александр Шпаковский выразил мнение касательно того, в каком моральном статусе сейчас находится Батька. По словам эксперта, по позициям Лукашенко нанесен существенный удар, но тефлоновый диктатор не только его выдержал, но и вышел победителем в сложившейся ситуации.Главными ошибками белорусского президента Шпаковский назвал пренебрежение современными технологиями. Как известно, социальные Сети сыграли значительную роль в противостоянии власти и народа.Кроме того, Лукашенко в этом году проводил очень некачественную пиар-кампанию. Лишь под конец 2020-го он стал ездить по больницам и вновь выстраивать образ "отца нации".Так или иначе, Батька выглядит довольно уверенным в своих силах. Неверные ходы можно списать на некорректную работу государственных институтов. Сам Лукашенко заслуженно одержал моральную победу, которая поможет ему продержаться у власти еще долго.