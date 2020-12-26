Как выяснилось, это будет первая семейная поездка к морю. Сейчас Роговцевы определяются с датами.

Первоклассника Саву, 28 сентября пропавшего в Камешковском районе, больше 1,5 месяцев искали всем миром: правоохранители, добровольцы, военнослужащие, сотрудники областной и местной администраций. Боль семьи Роговцевых жители Владимирской области восприняли как свою. И радость, когда ребёнка нашли и вернули родным, была общей.В ходе тёплой встречи за чашкой чая глава региона пообщался с мальчиком, его родителями – Александром и Светланой, старшими братьями – Лаврентием и Демьяном, расспросил их об учёбе, работе, увлечениях, планах.Семья Роговцевых – выходцы из Луганской области. Во Владимирскую область они переехали в 2014 году. Семья активная и творческая, участвует в благоустройстве посёлка Горки, в различных конкурсах рукоделия. В ней воспитывается четверо сыновей, младший из которых – Сава. Открытый и талантливый ребёнок прекрасно рисует, увлекается военной техникой и мечтает прокатиться на настоящем танке. Владимир Владимирович обещал ему помочь в осуществлении этой мечты.В ходе встречи мальчик подарил главе региона несколько своих рисунков, а Губернатор вручил семье подарки и путёвку на отдых в Сочи летом 2021 года. Как выяснилось, это будет первая семейная поездка к морю. Сейчас Роговцевы определяются с датами.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)