Где обучают лучших специалистов для руководящих должностей?

Где обучают лучших специалистов для руководящих должностей?Владимирский филиал РАНХиГС уже давно носит звание кузницы управленческих кадров в государственном, общественном и частном секторах нашей области.Заслуженное признаниеЕжегодно ВУЗ, который заслуженно считают одним из самых престижных в регионе, выпускает молодых высококлассных специалистов, обладающих богатыми теоретическими знаниями и отточенными практическими навыками. Каждый семестр в его стенах на программах высшего образования постигают азы востребованных профессий более 4 тыс. студентов. Ещё около 2,5 тыс. человек учатся по программам дополнительного профессионального образования. Столь необходимые для управленческой работы знания в РАНХиГС стремятся получить государственные и муниципальные служащие, физические лица и представители бизнес-структур.Не удивительно, что диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы становится надёжным гарантом успешного трудоустройства. По данным мониторинга, проведённого Министерством образования и науки, более 85% выпускников ВУЗа находят работу по профессии. Поэтому вполне закономерно, что в последние годы лучшие абитуриенты - обладатели высоких баллов ЕГЭ, у которых есть все шансы поступить в московские вузы, отдают предпочтение Владимирскому филиалу РАНХиГС. Насыщенная учебная программа, высокое качество обучения, подтверждённое аккредитацией, диплом московского образца и постоянное развитие – вот залог успеха ВУЗа.Студенты, которые достигли хороших результатов в общественной, научной и спортивной деятельности, обладают правом на получение повышенной стипендии Академии. Нельзя не упомянуть и тот факт, что ежегодно учащиеся филиала становятся лауреатами персональной стипендии администрации Владимирской области «Надежда Земли Владимирской» и персональной стипендии администрации столицы региона.Но не только это делает вуз столь привлекательным для тысяч будущих специалистов. Во Владимирском филиале самый высокий уровень остепенённости преподавателей — более 93%. Это кандидаты и доктора наук, специалисты, обладающие учёными званиями доцентов и профессоров, практики, проработавшие многие годы (или работающие до сих пор) в различных органах власти - федерального, регионального или местного уровней, в коммерческих структурах и правоохранительных органах.Успешно адаптировалисьВ связи с пандемией, ЕГЭ и поступление в вузы в этом году проходили по непривычному сценарию.- Самоизоляция сказалась и на системе образования. Но приёмная кампания 2020 года прошла весьма успешно, - делится достижениями директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания области Вячеслав Картухин, - Мы справились, несмотря на все сложности. Полностью выполнили план по набору на очную форму обучения. Головная Академия в этом году предоставила первокурсникам почти на 8% больше бюджетных мест, конкурс на них составил 23 человека практически по каждому направлению подготовки. Важно отметить: в этом году цены на контрактное обучение не возросли.Формат дистанционного обучения не стал неразрешимой проблемой для преподавателей и студентов филиала. Некоторые дисциплины они уже осваивали в дистанционной форме. Началось всё с физической культуры, занятия по которой проводили не только в спортивном зале. Преподаватели давали знания студентам дистанционно, в лекционной форме пропагандировали ЗОЖ. Безопасность жизнедеятельности, психологию и правоведение тоже изучают дистанционно. Этому способствуют новые формы обучения, которые оптимизируют образовательный процесс, и наличие в университете современных технологий.Сначала на дистанционный формат обучения перевели студентов очного и вечернего отделений, а позже и заочного. В личном кабинете каждого студента размещают все материалы по расписанию лекций, семинаров и практик - всё, что ребята должны изучить в соответствии с рабочими программами дисциплин.Можно смело сказать, что технические возможности филиала позволяют организовать работу таким образом, чтобы качество образовательного процесса не страдало. Неотъемлемой частью занятий стал формат видеоконференций – онлайн лекции проводят с полным составом групп. Так преподаватели выявляют степень усвоения пройденного материала и выдают домашние задания.Доказали на практикеНасыщенная внеучебная жизнь студентов – ещё одно характерное отличие филиала. На высоком уровне из года в год проводят такие мероприятия, как «Посвящение в студенты» и «Студенческая весна». Будущие выпускники филиала принимают активное участие во всероссийских конкурсах, где успешно демонстрируют свои проекты и исследования. Ребята традиционно занимают призовые места, в межвузовских викторинах и конференциях, спортивных и творческих мероприятиях, а также ведут активную волонтёрскую деятельность. В ВУЗе есть все условия для раскрытия талантов и потенциала студентов, а правильно выстроенный образовательный процесс даёт им возможность незамедлительно применить свои знания на практике.Вот уже 8 лет во Владимирском филиале РАНХиГС существует Проектная команда студентов, которая воплощает проекты в сфере социального предпринимательства. Времени зря не теряют – ребята стали чемпионами в крупнейших конкурсах международных студенческих программ – «Raise» и «Enactus». Они поставили перед собой цель – инвестировать все свои силы в решение экологических и, вместе с тем, экономических проблем и создали первую в регионе социальную сити-ферму.«Мастерская сити-фермерства Foodwell» - это первая в нашей области социальная сити-ферма, в теплицах которой выращивают экологически чистые зелень и овощи и рушат стереотипы о недоступности качественного и здорового питания. Полтора года ребята разрабатывали проект сити-фермы в столице нашего региона, анализируя статистические данные по всему миру. Кропотливая работа и целеустремлённость принесли свои плоды. Сейчас они знают о сельском хозяйстве не меньше, чем профессиональные агрономы и не теряются в ответах даже на самые каверзные вопросы. Это подметила и проектная комиссия «Территории смыслов», на реализацию задуманного студенты получили грант.Уже сейчас овощи Foodwell закупают местные рестораторы, которых привлекает высочайшее качество продукции, ей интересуются горожане и представители экосообщества. К своему проекту сити-фермеры студенты подходят основательно, обдумывают его со всех сторон. Очень кстати им пришлись компетенции маркетологов и экономистов. Ребята грамотно развивают социальные сети, приглашают на онлайн-вебинары профессиональных спикеров, поддерживают партнёрские отношения с фермерами всей страны.Дорога в будущееПроектная команда – наглядное подтверждение того, что многие студенты филиала начинают свою трудовую деятельность задолго до того, как сдают выпускные экзамены в академии и получают дипломы. Такая возможность у них появляется уже по итогам прохождения производственной практики. Многие престижные организации традиционно принимают студентов Владимирского филиала РАНХиГС на практику и в последующем - на работу.Перед студентами академии распахивают свои двери: администрация области и администрации муниципальных образований, территориальные управления федеральных органов исполнительной власти и многие другие организации. Сейчас у Владимирского филиала РАНХиГС есть соглашения о сотрудничестве уже более чем с 2 тыс. организаций различных уровней и направленности. Именно в таком взаимодействии рождаются самые интересные решения и практики, которые заставляют биться сердце социального прогресса.В уходящем году педагогический коллектив и студенты проделали внушительную работу. Впереди – новые вызовы и большие победы. В новое десятилетие Владимирский кампус Президентской академии вступает с большими планами и твёрдой уверенностью в их воплощении.Иван УколовВыноска:Ежегодно Владимирский филиал РАНХиГС, который заслуженно считают одним из самых престижных ВУЗов в регионе, выпускает молодых высококлассных специалистов, обладающих богатыми теоретическими знаниями и отточенными практическими навыками.