Вскоре должен произойти обмен инициативными письмами.

11 декабря прошел телемост между городским округом Цзиньчжоу (провинция Ляонин) и городом Владимир. В нем приняли участие директор Центра поддержки экспорта региона Павел Шибилов, его заместитель Дмитрий Меньшов и председатель комитета по туризму администрации Владимирской области Сергей Огудин. Китайскую сторону возглавлял Син Цзюньвэй – глава совета директоров корпорации развития туризма Цзиньчжоу, секретарь партийного комитета.Телемост был посвящен вопросам установления взаимоотношений торгово-экономического, социально-культурного и туристического характера. Кроме того, стороны договорились о возможности подписания соглашения, которое сделает города Цзиньчжоу и Суздаль побратимами. Вскоре должен произойти обмен инициативными письмами.Более того, в январе 2021 года планируется провести в онлайн-формате круглый стол между специалистами администрации Владимирской области и коллегами из администрации провинции Ляонин.