В полицию поступила информация о факте незаконной миграции в одном из хостелов в Малом Гнездниковском переулке...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Тверскому району задержали подозреваемого в фиктивной постановке на учет по месту пребывания иностранных граждан.В полицию поступила информация о факте незаконной миграции в одном из хостелов в Малом Гнездниковском переулке.В ходе проверочного мероприятия полицейские задержали подозреваемого – 36-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник, являясь руководителем организации, расположенной по вышеуказанному адресу, используя доступ к прикладному программному обеспечению, осуществил фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан. При этом он фактически не являлся принимающей стороной и не предоставлял им жилое помещение для проживания.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60