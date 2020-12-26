Киев назвал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке оружия с территории Украины инсинуациями. Позицию Незалежной озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко.

Киев назвал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке оружия с территории Украины инсинуациями. Позицию Незалежной озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко.Александр Лукашенко продолжает объединять остатки своего электората с помощью запугивания "внешним врагом". На этот раз иностранное вмешательство, по словам Батьки, было осуществлено с территории Украины.Александр Григорьевич заявил, что в Белоруссии якобы раскрыта террористическая группировка, которая возила оружие с Украины. В Незалежной не оставили без внимания одиозные высказывания последнего диктатора Европы.Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в стране считают слова Лукашенко инсинуациями. В Киеве озвученную информацию Батьки категорически опровергают, подчеркнул он.Отмечается, что очередной выпад белорусского президента вписывается в его тактику по устрашению своего народа. Власти Украины дали понять, что страна не является врагом Белоруссии.Напомним, что Лукашенко использует для реализации своих амбиций даже стратегических союзников. Так, перед президентскими выборами в Белоруссии Батька обвинил Россию в том, что с территории страны были отправлена группа подготовленных граждан, которые якобы собирались устроить провокации и дестабилизировать ситуацию.