На заседании горсовета Коврова депутаты единогласно поддержали предложение.

На заседании горсовета Коврова депутаты единогласно поддержали предложение директора медицинского колледжа Эдуарда Зубова установить памятник всем местным медикам.Ранее парламент рассматривал инициативу администрации Коврова о том, чтобы назвать площадь на пересечении улиц Белинского и Дегтярева именем Михаила Толмачева, кардиолога Центральной городской больницы. Врач скончался в этом году от коронавируса. Однако медицинское сообщество эту идею не поддержало, отметив, что Толмачев не работал в «красной зоне» в пандемию коронавируса. К тому же было бы некорректно выделять одного врача, когда есть много других, которые самоотверженно сражаются с пандемией.(Фото: Pixabay)