На заседании горсовета Коврова депутаты единогласно поддержали предложение.
На заседании горсовета Коврова депутаты единогласно поддержали предложение директора медицинского колледжа Эдуарда Зубова установить памятник всем местным медикам.
Ранее парламент рассматривал инициативу администрации Коврова о том, чтобы назвать площадь на пересечении улиц Белинского и Дегтярева именем Михаила Толмачева, кардиолога Центральной городской больницы. Врач скончался в этом году от коронавируса. Однако медицинское сообщество эту идею не поддержало, отметив, что Толмачев не работал в «красной зоне» в пандемию коронавируса. К тому же было бы некорректно выделять одного врача, когда есть много других, которые самоотверженно сражаются с пандемией.
(Фото: Pixabay)