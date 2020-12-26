В Селивановском районе легковушка угодила под фуру. ДТП произошло утром 26 декабря на трассе Владимир-Муром-Арзамас у села Малышево. По предварительной информации полиции, 21-летний водитель

В Селивановском районе легковушка угодила под фуру. ДТП произошло утром 26 декабря на трассе Владимир-Муром-Арзамас у села Малышево. По предварительной информации полиции, 21-летний водитель Хёндэ Солярис не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там машина угодила под большегруз Вольво с полуприцепом. Судя по фото МЧС области, удар был сильный, передняя часть легковушки получила