Пир во время чумы или необходимый праздник? Отношение к корпоративам неоднозначное.

Идти или не идти на корпоратив, вот в чем вопрос? Можно ли вместе с коллегами проводить уходящий год крысы? И какие действует ограничения ? В репортаже Екатерины Тамановой.Пир во время чумы или необходимый праздник? Отношение к корпоративам неоднозначное. Больше всего по шумным застольям скучают рестораторы. Больнее всего пандемия ударила именно по ним. И оказалось, что даже в новогоднюю пору кафе и рестораны области не смогут поправить дела. Многие "топовые" даты для корпоративов до сих пор свободны, а компании все чаще отдают предпочтения загородному отдыху.Артем Силонов - ресторатор:- Это падение где-то процентов на 80, в рублевом эквиваленте это может быть около полутора миллионов недополученной выручки. На чем это может сказаться. Это скажется не только на тех людях, которые работают в общепите. О чем мы говорим: о сотрудниках, о арендодателях , о тех людях которые занимаются производством продуктов питания, потому что мы же не до закупим эти объемы.А в Роспотребнадзоре телефон в буквальном смысле стал горячим. В последнее время увеличилось звонков с требованием запретить корпоративы. При этом каких-то особых указаний по проведению таких праздников в регионе нет. В ведомстве надеются на гражданскую ответственность работодателей. Что они не станут подвергать потенциальной опасности ни свое здоровье, ни здоровье сотрудников.Марина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- От того как мы с вами проведем новогодние праздники. На прямую будет зависит число заболевших, которое мы получим в начале учебного и трудового года.Владимирцы же на идею проводить с коллегами год крысы, принесший столько неприятностей, смотрят по-разному.Наталья:- Конечно нужно,людям хочется праздника. Надо.Елена:- Пандемия запрещено, так что лучше воздержаться. Лучшие времена наступят, и мы все еще отпразднуем с удвоенной силой.Сергей:- Ну каждый выбирает для себя. Если кто-то боится, за свое здоровье , лучше не стоит. А в целом почему бы и нет.Один из возможных запретов , которые могут ввести в праздничные дни - это ограничить работу кафе и ресторанов до 8 часов вечера. Считается , что эти меры помогут избежать новой изоляции, после праздников. Последнее слово все же за губернатором, но пока никаких решений принято не было.Екатерина Таманова, Александр Чунаев Вести Владимир.