Свежее веяние в праздничном антураже. Креативные ёлки и эффектная сервировка застолья. Владимирские специалисты общественного питания в этом преуспели.

Ёлка, конечно, главная точка в праздничном интерьере. Ну а следом идет - новогодний стол. И заранее стоит решить, как он должен выглядеть. Отправимся за вдохновением к специалистам.Свежее веяние в праздничном антураже. Креативные ёлки и эффектная сервировка застолья. Владимирские специалисты общественного питания в этом преуспели.Анди Мартин:- Это наша елка такая была. нетрадиционный вариант, оформления сейчас это модно, кто-то к потолку приделывает... у меня знакомый собирает из бананов елку, зеленых.Ёлка "Владимирская красавица" уже становилась номинантом тематического стола к Рождеству на международном фестивале в Москве. Во главе хозяйка: ёлка- манекен. Шлейф ее платья переходит плавно к столу в виде красной окантовки, с золотыми бантами, белой юбкой- скатертью и прозрачным подсвеченным подъюбником. Как создать подобную красоту в домашних условиях? Главное -подчеркивает Анди- придумать идею.- Вот цвет серебряного быка поэтому отойдите от этого цвета...под него можно подобрать любой.и белый и красный и синий... синий бесподобно с сером блестящим... пожалуйста..Цвет, тарелки, салфетки , новогодний декор должны перекликаться друг с другом. Важно на столе выделить место, к которому будет приковано всеобщее внимание. Это может быть блюдо или композиция из подсвечников , шаров , новогодних фигурок. Принцип разной высоты, и даже цвета, будет удачен в расстановке бокалов и в подаче блюд.- Если воспринимаем ровно, то нам и по слову- РОВНО , не ровно- Установите стол аккуратно закусками на высоких ножкаж- креманках, бокалах. в разных и вы уже стол обыграли...Праздничный стол требует эстетики во всех мелочах. Текстильная салфетка, ни в коем случае не бумажная, - тоже прекрасный декоративный элемент. Отличная идея- природные материалы . Покрасьте шишки в нужные вам цвета , дополните их разноцветными бусинами. И сразу на стол. А если включить фантазию, то можно и не такое придумать.- Просто табуретные ножки, которые мы попросили сделать в детском размере, обточилиТолько на волшебном столе табуретные ножки превращаются в подсвечники, обычные подставки для цветов- в тортницы, берёзовые поленья в оригинальный декор, а садовые совки в эффектные тарелки для подачи картошки. Любой успех невозможен без эксперимента. Поэтому дерзайте , удивляйте и удивляйтесь сами- советуют специалисты.- Традиционно каждый год к Новому году я покупаю что-то новое для сервировки стола, делаю подарок дому, вот мы привыкли дарить друг другу подарки, а подарок дому ведь никто не делает.Татьяна Воронцова, Семен Карпов, Вести- Владимир.