Человеку творческому не обязательно ёлку покупать, ведь он может и сам сделать символ праздника.

Ну, а теперь давайте вместе удивимся и полюбуемся необычными новогодними ёлками. Человеку творческому не обязательно ёлку покупать, ведь он может и сам сделать символ праздника. Для владимирской мастерицы Екатерины Гришковой у фантазии нет границ.В квартире Екатерины Гришковой царит атмосфера праздника . Свечи, рождественские венки, ёлочные игрушки, но самое главное, это новогодние ёлочки. Их мастерица сделала множество. Ёлочки на ножках из пряжи, фетра или из атласных роз с шишками. На каждую красавицу уходит около суток. Есть варианты и посложнее. Вот эту ель Екатерина делала несколько дней. Мастерица уверена, каждый может создать новогоднее настроение своими руками.Екатерина Гришкова:- В основе любой ёлки- конус. Конус может быть из чего угодно: пенопласта, из бумаги. Но проще купить заготовку на пенопласта. Еще нам нужно купить основание. Я использую спилы различных деревьев: береза, осина. Все это собираю на клей, на гвозди. После того как все собрано, я начинаю декорировать.Для декора в дело идут все подручные материалы: шишки, новогодние шары, пряжа, ленты . Каждую розочку Екатерина создает вручную и здесь главный помощник в работе- горячий клей. У каждой елочки - свой характер и настроение. Когда им становится тесно на полках, Екатерина дарит их своим друзьям.Екатерина Гришкова:- Идеи приходят разные. Вот под конец прошлого новогоднего сезона, мне пришла идея создать елочку на ножках, но это было под самый праздник. И уже в этом году я решила развить эту идею. И в этом году у меня уже множество елок на ножках. Что будет на следующий год я пока не знаю, но, наверняка, что-то новое и необычное, интересное и, конечно, красивое.Немало идей по созданию необычных украшений можно найти и в Интернете. От экологичных вариантов до гастрономических. Елочки из пуговиц, кофейных зерен, пластиковых бутылок, а на сладкое - из конфет. Вариантов для фантазии множество. Такие елочки смогут не только украсить дом, но и стать оригинальным подарком к предстоящим праздникам.Юлия Болдина, Илья Хлудов. Вести-Владимир.