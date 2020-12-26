Во Владимире коммунальщики отремонтировали поврежденные дороги. Ямы заделали на улице Вокзальной, Первой Пионерской, Красноармейской.

Во Владимире коммунальщики отремонтировали поврежденные дороги. Ямы заделали на улице Вокзальной, Первой Пионерской, Красноармейской.Рабочие использовали литую асфальтобетонную смесь. Зимой она увеличивает прочность асфальта и его водонепроницаемость.Ремонт продолжится в январе и феврале наступающего года. Напомним, информация о местах повреждения асфальта поступает в "Центр управления городскими дорогами" в режиме реального времени. Также любой житель города может сообщить о коммунальной проблеме в мэрию через интернет-портал "Владимир - это мы".