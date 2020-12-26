Елочные базары будут работать по 31 декабря включительно.

В областном центре начали свою работу традиционные елочные базары. Места для их размещения предоставлены предпринимателям путем проведения аукционов, с победителями которых администрация города заключила соответствующие договора.Елочные базары во Владимире работают на ул. Батурина перед входом в Центральный городской парк культуры и отдыха и на пр Строителей в районе д. № 25. Кроме того, елочные базары организованы во Владимире на территории крупных торговых центров.Во Владимире традиционно в продаже имеются как ели из местных лесных хозяйств и питомников, так и из Пермского края. Елочные базары будут работать по 31 декабря включительно.(Фото:пресс-служба администрации Владимира)