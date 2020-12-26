Пожар в автосервисе. ЧП произошло около 9 утра 26 декабря на улице Мостостроевская, д. 3. На место прибыли огнеборцы. Спасатели не дали пламени распространиться на соседние помещения. В

Пожар в автосервисе. ЧП произошло около 9 утра 26 декабря на улице Мостостроевская, д. 3. На место прибыли огнеборцы. Спасатели не дали пламени распространиться на соседние помещения. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка автосервиса, повреждён один автомобиль, который находился внутри горевшего помещения. Общая площадь пожара 101 кв.м. Погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС