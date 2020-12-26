Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшей женщины.

В 08.46 26.12.2020 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Селивановский район у н.п. Малышево, автодорога Владимир-Муром-Арзамас, 97 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств, пострадало 2 человека, детей нет. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшей женщины. Всего привлекалось 8 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека личного состава, 1 единица техники.(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)