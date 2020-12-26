За минувшие сутки во Владимирской области от коронавируса умерли восемь человек.

179 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено во Владимирской области за минувшие сутки, сообщается на федеральном портале «СтопКоронавирус».По состоянию на 26 декабря, количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 17 676 человек. Из них уже выздоровели 15 939 человек, за сутки владимирские врачи выписали 178 бывших пациентов.Также за минувшие сутки во Владимирской области от коронавируса умерли восемь человек. За весь период пандемии зарегистрировано 447 летальных случаев, связанных с COVID-19.