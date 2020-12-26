За период наблюдения в области отмечено 447 летальных случаев.

15939 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 178 человек.За период наблюдения в области отмечено 447 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3862 исследования на Covid-19.