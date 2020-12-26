Температура воздуха во Владимире до 1 градуса мороза, по области 0…-2.

Сегодня во Владимире и области ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Температура воздуха во Владимире до 1 градуса мороза, по области 0…-2.(Фото: Pixabay)