На территории Владимирской области за сутки 26 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (51 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 11 сл. в Ковровском, 10 сл. в Суздальском, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Киржачском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Радужном, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Селивановском, 1 сл. в Сугододском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 676 случаев заболевания (3511 сл. в г. Владимире, 2321 сл. в Гусь-Хрустальном, 1983 сл. о. Муром, 1348 сл. в Ковровском, 1163 сл. в Александровском, 1109 сл. в Петушинском, 888 сл. в Вязниковском, 822 сл. в Юрьев-Польском, 653 сл. в Кольчугинском, 631 сл. в Собинском, 581 сл. в Суздальском, 505 сл. в Гороховецком, 484 сл. в Меленковском, 414 сл. в Селивановском, 409 сл. в Камешковском, 364 сл. в Киржачском, 247 сл. в Судогодском, 243 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.