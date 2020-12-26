Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 179 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 17 676 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (51 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 179 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 17 676 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (51 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (20 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (15 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас