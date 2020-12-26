Как сообщает городское управление по связям с общественностью, уборка города от снега во Владимире продолжалась всю ночь: работало 53 единицы техники, вывезено 855 кубометров снега. Сегодня же

Как сообщает городское управление по связям с общественностью, уборка города от снега во Владимире продолжалась всю ночь: работало 53 единицы техники, вывезено 855 кубометров снега. Сегодня же на улицах города работают 64 единицы техники и 75 рабочих ручной уборки. Вы могли заметить на дорогах колонны комплексных дорожных машин (КДМ) и грейдеры. В то время как