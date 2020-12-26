Как сообщает городское управление по связям с общественностью, уборка города от снега во Владимире продолжалась всю ночь: работало 53 единицы техники, вывезено 855 кубометров снега. Сегодня же
<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2020-za-noch-vo-vladimire-vyvezeno-855-kubometrov-snega.html" target="_blank">За ночь во Владимире вывезено 855 кубометров снега</a> - Как сообщает городское управление по связям с общественностью, уборка города от снега во Владимире продолжалась всю ночь: работало 53 единицы техники, вывезено 855 кубометров снега. Сегодня же
[url=https://33live.ru/novosti/26-12-2020-za-noch-vo-vladimire-vyvezeno-855-kubometrov-snega.html]За ночь во Владимире вывезено 855 кубометров снега[/url] - Как сообщает городское управление по связям с общественностью, уборка города от снега во Владимире продолжалась всю ночь: работало 53 единицы техники, вывезено 855 кубометров снега. Сегодня же