Один из старинных способов создать узорное полотно - ткачество на простейшем инструменте - бёрдышке.

Ну а как раньше в старину делали подарки ? Один из старинных способов создать узорное полотно - ткачество на простейшем инструменте - бёрдышке.Вот чем в эти предновогодние дни занята Наталья Истратова, знаменитая мастерица из Черкутино. Она владеет техникой, пришедшей из глубины веков. Посмотрите, какие волшебные работы получаются в ее руках. С какой любовью мастерица относится к русским традициям. В основе изделий льняная нитка, а также разноцветные шерстяные и хлопковые. Фантазия и умелые руки редкой мастерицы рождают на бёрдышке чудеса.