Четверо были эвакуированы. Среди них было двое детей.

Во Владимире во время пожара в частном доме в микрорайоне Коммунар погибли два человека. Об этом рассказала официальный представитель ГУ МЧС по Владимирской области Мария Дойнова.В 17-53 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме на улице Песочной. На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на втором этаже. Пожарные не дали огню распространиться на всё строение. Они потушили пламя на площади 96 квадратных метров.В результате пострадала часть крыши, внутренняя отделка, а также имущество одной из квартир. Личности погибших устанавливаются. Четверо жильцов были эвакуированы. Среди них оказалось двое детей.На место происшествия выезжали 7 пожарных машин и 22 человека личного состава. Дознаватель МЧС разбирается в причинах произошедшего.