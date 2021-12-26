27 декабря - 260 лет со дня рождения русского полководца шотландско-немецкого происхождения...

27 декабря - 260 лет со дня рождения русского полководца шотландско-немецкого происхождения Барклая-де-Толли. Давайте вместе вспомним эту станицу истории и узнаем, как стратег, обыгравший Наполеона, попал во Владимир?"В наше время каждый был счастлив, нося имя русского.." Это слова Федора Толстого, автора выдающихся барельефных медальонов, на которые скульптора вдохновили героизм и победа русского народа в Отечественной войне 1812. Юрий Прибылов, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника представляет эти шедевры в экспозиции " Золотых ворот ".Юрий Прибылов старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Если внимательно присмотримся увидим, что и русские солдаты и французы им приданы черты античных героев и все в такой древнегреческой, римской стилистике выполнено . Что для того времени характерно».На военных барельефах, или музейных портретах героев 1812 года лица тех, кто не щадил жизни для всеобщего блага - освобождения родной страны. Они - источник вдохновения и творческих раздумий. Неслучайно военная галерея Зимнего дворца была любимым местом Александра Сергеевича Пушкина. Но более всех его привлекал лишь тот, кто, со слов издателя 19 века Фаддея Булгарина, "достоин был предводить легионами Цезаря. Плутарх или Тацит изображением его украсили бы красноречивые страницы своего повествования". И это Барклай-де-Толли.Светлана Мартьянова кандидат филологических наук, доцент кафедры русской зарубежной филологии: «О, Вождь несчастливый, суров был жребий твой, всё в жертву ты принес земле тебе чужой. Почему именно Барклай де толли? Потому что он смог выступить один против всех. Эта фигура представлялась Пушкину необычайно поэтической. И это важная для поэта категория. Потому что на самом деле разгадка этой победы для многих была не ясна. Пушкин об этом и размышлял. Потому что Пушкин, как писала Цветаева, это поэт, который всегда всё знает, и всегда обо всём спрашивает».Светлана Мартьянова говорит о знаменитом стихотворении "Полководец", посвященном Барклаю де-Толли, человеку с трагической судьбой. Это он принял на свои плечи весь тяжкий груз ответственности за отступление русской армии в глубь России в 1812 . В тот год еще будучи лицеистом Пушкин сам порицал отступательную тактику, избранную Барклаем, за оставление Смоленска и Москвы, и как все считал его чуть ли не изменником. И лишь спустя 20 лет к поэту придет другое осознание незаслуженно забытого и униженного "немца".Светлана Мартьянова кандидат филологических наук, доцент кафедры русской зарубежной филологии: «Он был один из первых, кто поставил вопрос о Барклае- де- Толли . И его роли в победе в войне 1812 года. Пушкин ставит эти вопросы и в своем стихотворении - остервенение народа, Барклай, зима иль русский бог? Ответ ему на этот вопрос еще не был ясен. Но он как раз был человеком, который этот вопрос поставил».Великая мысль, спасшая Россию, принадлежит именно Барклаю-де-Толли. Это тот самый отступательный план, тактика "выжженной земли", "замысел, обдуманный глубоко", но не оценённый современниками. Мудрость полководца, сохранившего русскую армию , была воспринята как предательство. Затягивание военных действий и отступление считали предательством, бедствием для Отечества. После сдачи Смоленска произошел взрыв патриотического негодования. Мысль об отступательной войне была так чужда РУССКОЙ армии и ее военачальникам. Подлец, трус, и мерзавец - не скрывал свою неприязнь к Барклаю не любивший отступать Багратион. Положение полководца от такого отношения к себе и в верхах армии и солдат становилось невыносимым.Светлана Мартьянова кандидат филологических наук, доцент кафедры русской зарубежной филологии: «И в имени твоем..преследуя тебя народ таинственно спасаемый тобою ругался над твоей священной сединою».Владимирская страница биографии Барклая -де -Толли связана с самыми тяжелыми моментами. Но возможно именно пребывание здесь помогло ему собраться с духом и продолжить свой победный путь. Он прибыл сюда 7 октября 1812 года , уже сложив с себя руководство армией, в ожидании письма- распоряжения от Императора, который не ответил ни на одно обращение генерала. Приезд его документируется не только письмом Александру -1 от того же числа, но и дневниковой записью Дмитрия Волконского . По свидетельствам князя, пребывание во Владимире длилось не несколько дней, а тяжелых 3 недели, в том числе по болезни. " Убитый горем , я тяжело заболел во Владимире" . Так сам де Толли напишет царю об этих мучительных днях. Еще на подъезде к Владимиру в одной из деревень толпа жителей узнав, кто едет , не хотела выпускать изменника", и чуть не учинила расправу над генералом ,если бы не решительность адьютанта Закревского. Ему пришлось с саблей в руках прокладывать путь Барклаю к запряженному экипажу. Так ему самому воочию пришлось убедиться в "ослеплении" народа , о котором он напишет царю-"Проезжая губернии внутренние, с сокрушением сердца слышу я повсюду различные толки о действиях армий наших. И особливо о причинах отступления их от Смоленкса и Москвы. Одни приписывают то робости, другие- недостаткам и слабостям разного рода, а некоторые, что всего оскорбительнее - даже измене и предательству"Согласно историческим источникам, приехав во Владимир Барклай-де-Толли сразу навестил графа Федора Растопчина. Московский главнокомандующий прибыл со всей своей канцелярией во Владимир после сдачи Москвы и жил в губернаторском доме. Вместо часа они проговорили 7. Именно из Владимира он отправит еще 2 послания Александру I. Но тот молчал- ,оставление Смоленска император расценивал как грубейшую ошибку полководца и долго не мог её простить. Из Владимира Барклай не сразу отправится в свое имение в Лифляндии . Это доказывают записи сенатора Александра Булгакова, с которым Барклай также общался во Владимире. Он уедет 28 октября и проведет уже несколько дней в освобожденной Москве. Изучение барклаевской темы далеко не исчерпано- считает Светлана Мартьянова. И честь Пушкину , что он прекрасными стихами отдал не только историческую, но и человеческую справедливость опальному полководцу. И это был его политический шаг.Светлана Мартьянова кандидат филологических наук, доцент кафедры русской зарубежной филологии: «Не побоялся, как когда-то не побоялся Барклай-де-Толли».Эта деталь русской истории, в которую мы не вдумываемся первоначально, о которой забываем, потому что живем в другое время, и говорим очень обобщенно, абстрактно, а Пушкин заставляет нас думать об этих событиях очень-очень конкретно».Эта была первая поэтическая защита опального полководца , чей путь до конца не разгадан.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Илья Хлудов. Вести- Владимир.