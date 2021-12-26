Напряжение между Россией и Западом пугающе нарастает. В Кремле считают, что оставлять это без внимания нельзя.

Напряжение между Россией и Западом пугающе нарастает. В Кремле считают, что оставлять это без внимания нельзя.Президент России Владимир Путин считает, что у Москвы есть острая необходимость остановить расширение и другие агрессивные действия Запада, в частности – США и НАТО. Об этом глава государства рассказал в интервью российским журналистам.Оказалось, что репортеры сумели "подкараулить" российского лидера уже после завершения большой ежегодной пресс-конференции. За кулисами они поинтересовались у президента о том, с чем связана его жесткая риторика в отношении Запада.Владимир Путин пояснил, что в настоящее время Россия вынуждена решительно отстаивать свои интересы, поскольку западное вооружение, военные объекты и войска размещаются практически вплотную к границам страны, поэтому ей попросту "некуда уже отступать". Путин подчеркнул, что в случае размещения на территории Украины ударных ракетных комплексов США и НАТО у них появится возможность поражать цели в России за пять минут и даже быстрее."Они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать "остановитесь!", – заявил глава государства.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также обратил внимание, что вопрос расширения НАТО является для России критически важным. Представитель Кремля добавил, что Москва пыталась убедить в этом западных партнеров, в том числе – недавним запуском ракеты "Циркон".