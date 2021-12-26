Жилищный вопрос в России из года в год не перестает быть актуальным. Аналитики консалтинговой группы SRG озвучили города с максимальным ростом стоимости однокомнатных квартир.

Жилищный вопрос в России из года в год не перестает быть актуальным. Аналитикиконсалтинговой группы SRG озвучили города с максимальным ростом стоимости однокомнатных квартир.В рейтинге тройку лидеров занимают южныегорода. Обладателем первого места стал Краснодар. Вторая позиция у Сочи, а третья — уСевастополя. Анализ вторичного рынка жилья был сделан экспертами по итогам 11 месяцев текущего года.Так, средняя цена вторичнойоднушки в Краснодаре подскочила на 63,15% и достигла 3,5 миллиона рублей. В Сочи стоимость таких квартир поднялась на 47,16% (7,27 миллиона рублей). В Ставрополе цены на однокомнатное жилье выросли на 41,1% – до 5,69 миллиона рублей.Четвертую строчку списка занял Нижний Новгород. Пятое – у Казани. Столица России же не попала в топ-25 городов по росту цен на однокомнатные квартиры. В Москве стоимость такого жилья поднялась на 20,27% (до 10,4 миллиона рублей). Санкт-Петербург тоже не попал в рейтинг. Там однушки подорожали на 17,24% (до 6,03 миллиона рублей).Напомним, ранее эксперты агентства "ИНКОМ-Недвижимость" на вторичку в Москве в декабре. Он составил 20%. По мнению риэлторов, подобная тенденция будет наблюдаться и дальше.Аналитики предрекли столичному рынку жилья трудные времена.