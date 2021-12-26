В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили хорошую новость для определенной категории граждан.

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили хорошую новость для определенной категории граждан.В ведомстве поведали, что сельчане могут стать обладателями надбавки к пенсии в размере 25%. При этом приходить в отделение ПФР не нужно: средства россиянам поступят автоматически.Такая дополнительная поддержка будет выделяться тем, у кого есть стаж не менее трех десятков лет в сельском хозяйстве, кто живет в селе и является неработающим пенсионером. Кроме того, в счет идет труд в колхозах, совхозах и других подобных организациях.Список содержит более чем пяти сотен профессий. В ПФР добавили, что профессиональная занятость до 1992 года входит в сельскийстаж.Напомним, ранее появилась информация, что с нового года поднимутся разовые и ежемесячные выплаты. А часть пенсионеров может получить дополнительные средства еще в текущем месяце.Как писали "Дни.ру", российский лидер Владимир Путин на ежегодном большом брифинге , что размер пенсий и социальных выплат в стране будет повышен. Он отметил, что новый бюджет социально-ориентирован. Он объяснил, что пенсии и пособия вырастут, помимо прочего, – за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума,