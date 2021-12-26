Коронавирус в России сегодня остается острой темой среди граждан. Оказалось, что он вредит даже после выздоровления.

Коронавирус в России сегодня остается острой темой среди граждан. Оказалось, что он вредит даже после выздоровления.У многих людей коронавирусная инфекция COVID-19 может спровоцировать внезапную смерть даже спустя долгое время после выздоровление. Об этом россиян предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Специалист отметил, что риск внезапной смерти наиболее высок у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилых граждан и переболевших коронавирусом в тяжелой форме. По словам Крючкова, поводом для беспокойства для них может стать ряд симптомов постковидного синдрома, сохраняющиеся и усиливающиеся спустя три-четыре месяца после выздоровления. Среди них – слабость, нарушения работы сердечно-сосудистой системы и расстройства психики, а также снижение умственных способностей.Николай Крючков пояснил, что если организм этих людей не сможет "компенсировать" нарушения, у них может произойти инфаркт, инсульт или отрыв тромба. При этом опасность значительно возрастает, если человек не проходит интенсивную терапию.Иммунолог обратил внимание, что подобные инциденты не попадают в официальную статистику смертности от коронавируса в России сегодня. Однако такие случаи происходят регулярно и весьма широко обсуждаются в медицинском сообществе. Поэтому Крючков уверен, что популяционное исследование может подтвердить взаимосвязь внезапных смертей переболевших людей с COVID-19.