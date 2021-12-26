В 04-51 26 декабря в селе Сновицы загорелось производственное здание. В результате происшествия сгорел цех по выпуску композитных изделий. На момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось ..

В 04-51 26 декабря в селе Сновицы загорелось производственное здание. В результате происшествия сгорел цех по выпуску композитных изделий.На момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось горение внутри здания и частичное обрушение крыши. Пожарные сформировали три звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пламени. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 6 пожарных машин и 23 спасателя, а также добровольная пожарная команда «Новоалександрово».Дознаватели разбираются в причинах случившегося.