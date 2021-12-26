Злоумышленники в темное время суток, используя специальные инструменты, срезали кабель и погрузили его в автомобиль, намереваясь скрыться, однако, были замечены и задержаны сотрудниками полиции...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали четверых приезжих мужчин в попытке кражи электрокабеля с мачт дорожного освещения.Полицейскими установлено, что злоумышленники в темное время суток, используя специальные инструменты, срезали кабель и погрузили его в автомобиль, намереваясь скрыться, однако, были замечены и задержаны сотрудниками полиции, которые патрулировали близлежащую территорию. Задержанными оказались четверо приезжих мужчин в возрасте от 21 до 26 лет.Стоимость поврежденного кабеля составила более 1 миллиона рублей.Следствием ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и их возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93