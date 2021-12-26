Житель Зеленограда зарегистрировал в своей квартире, расположенной в 10 микрорайоне города, приезжих из ближнего зарубежья, при этом, не предоставив им фактического места для проживания...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково задержал подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Установлено, что житель Зеленограда зарегистрировал в своей квартире, расположенной в 10 микрорайоне города, приезжих из ближнего зарубежья, при этом, не предоставив им фактического места для проживания и заведомо зная, что проживать там они не будут.В результате проверочных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель.Дознанием ОД ОМВД по районам Силино и Старое Крюково г.Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31