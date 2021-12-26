Глава Офиса президента Украины, вероятно, готовится принять участие в президентских выборах. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон.

Глава Офиса президента Украины, вероятно, готовится принять участие в президентских выборах. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон.Украинский журналист Дмитрий Гордон известен своей углубленной заинтересованностью в политической жизни Незалежной. Нередко он делает громкие заявление касательно действующей власти или о грядущих изменениях.Гордон заявил в эфире украинского телеканала о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак, по имеющимся данным, готовится принять участие в президентских выборах. Главным подтверждением этому журналист назвал тот факт, что Ермак уже стал влиятельнее всех прежних глав администраций государства.Гордон отметил, что подобного прецедента еще не наблюдалось. Он предположил, что может осознать, что обстоятельства складываются не в его пользу, после чего свою кандидатуру на главный руководящий пост выдвинет Ермак. Журналист убежден, что такой исход был бы логичен.При этом Гордон не верит в то, что Ермак способен выиграть на выборах. Шансы есть, но они невелики, резюмировал журналист.Ранее стало известно о том, что был вызван в Верховный суд Украины. Причиной стал административный иск экс-лидера страны Петра Порошенко.