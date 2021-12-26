28 декабря 2021 года с 9.00 до 18.00 в прокуратуре Владимирской области будет открыта «горячая...

28 декабря 2021 года с 9.00 до 18.00 в прокуратуре Владимирской области будет открыта «горячая линия» по вопросам законности приема и рассмотрения сообщений о преступлениях, порядка проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел, реализации прав потерпевших в уголовном процессе.С сотрудниками прокуратуры можно будет связаться по телефону: 8(4922) 32-65-56.ФОТО: https://www.pexels.com/ru