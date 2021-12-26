Новогодние, рождественские дни - идеальны для встречи в семейном кругу. Неслучайно, видимо, прямо...

Новогодние, рождественские дни - идеальны для встречи в семейном кругу. Неслучайно, видимо, прямо перед праздниками и появился День семейных корней. В праздник родословия так приятно достать старые фото и вспомнить старые истории. Сегодня к себе в гости приглашает семья Антоновых.-Когда Галина Михайловна уходила в мир иной, она вот нам сказала, что вот эту фотографию возьмите себе. Это фотография той церкви Скорбящих, Всех скорбящих радость.Старинный храм в Санкт-Петербурге особенно дорог семье Антоновых. Именно в нем служил священник Пётр Скипетров. Пётр Иванович-двоюродный прадедушка заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова по линии матери. Священник Петр Скипетров геройски погиб 1 февраля 1918 года, защищая от разграбления красноармейцами Александро-Невскую лавру. За свой подвиг Русской Православной Пётр Скипетров церковью причислен к лику святых новомучеников.Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова : “У Петра Скипетрова был дар общения с детьми. Он же преподавал больше 25 лет Закон Божий в Громовском приюте. Там в других приютах, и когда его владыка Исидор, самый-самый именитый владыка, направил вот в эту нищую церковь, которую построили, настоятелем в эту церковь. И вот туда все богомольцы поехали туда за Петром Скипетровым”.За благословением к Петру Скипетрову привозили детей, внуков, правнуков перед началом учебного года. Храм был большим. Вмещал больше тысячи человек. Фотография церкви, где до последнего дня Пётр Скипетров служил настоятелем, хранилась у его внучки Галины. Поскольку своих детей у нее не было, Галина Михайловна завещала семейные реликвии своему двоюродному внуку Анатолию Антонову. Отцом Галины был Михаил Петрович Скипетров. Сын новомученика.Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова: “Он стал очень известным врачом невропатологом, когда мы разбирали ее вещи и вот находим вот такой молоточек. И там подписан. Это молоточек моего папы. Это чистое серебро”.Теперь Елена Антонова - хранитель коллекции Скипетровых. Именно она стала инициатором изучения истории большой семьи и написала книгу о старинном роде. О каждом предмете у Елены Константиновны есть рассказ. О предназначении этих вещей многие сегодня даже не догадываются.Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова : “Это тоже дореволюционная вещь! Вот потом я уже узнала, что это вот так яичко ставится сюда сюда к яичку. Чик и верхушечка снимается для того, чтобы удобно посолить. Такие были изыски”.Эти рюмки - "мухи"- впервые изготовили по заказу Петра Первого. А конкретно эти сделаны на хрустальном заводе Мальцова в Гусе.Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова: “Петр 1 помог трактирщикам. Они попросили, поскольку в трактир никто не ходит, денег ни у кого не было, поэтому Петр 1 предложил первая рюмка бесплатно. В это рюмку входило 10-15 мл всего! Входит посетитель принимает эту рюмку бесплатно. Трактирщик подносит. Если есть деньги, он остается”.А этот нож для разрезания бумаги хранился в семьи матери Анатолия Ивановича. Принадлежал его прадеду Михаилу Ивановичу Скипетрову - родному брату священника Петра Скипетрова. До революции Михаил Иванович служил генералом. Возглавлял департамент военной и морской отчетности. Кроме того, тайный советник Скипетров входил в хозяйственную комиссию по строительству первого в России Суворовского музея в Санкт-Петербурге. Его имя на памятной доске - наряду с другими сподвижниками.Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова: “Михаил Скипетров. Костяной нож. Анатолия Ивановича мама вот она это хранила. она говорит, как я это сумела не потерять, потому что она все это время переезжала с места на место. Поскольку он был все-таки чиновником высоко ранга, и я так думаю в с Владимиром Семеновичем Храповицким они знали друг друга очень хорошо”.А эта статуэтка - тоже из дома родного прадедушки Анатолия Ивановича. Скипетровы очень любили собак. Эта привязанность передалась и правнуку. Американский стаффордширский терьер Бэлла- любимица семьи Антоновых. Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.