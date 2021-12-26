Новогодние, рождественские дни - идеальны для встречи в семейном кругу. Неслучайно, видимо, прямо...
Новогодние, рождественские дни - идеальны для встречи в семейном кругу. Неслучайно, видимо, прямо перед праздниками и появился День семейных корней. В праздник родословия так приятно достать старые фото и вспомнить старые истории. Сегодня к себе в гости приглашает семья Антоновых.
-Когда Галина Михайловна уходила в мир иной, она вот нам сказала, что вот эту фотографию возьмите себе. Это фотография той церкви Скорбящих, Всех скорбящих радость.
Старинный храм в Санкт-Петербурге особенно дорог семье Антоновых. Именно в нем служил священник Пётр Скипетров. Пётр Иванович-двоюродный прадедушка заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова по линии матери. Священник Петр Скипетров геройски погиб 1 февраля 1918 года, защищая от разграбления красноармейцами Александро-Невскую лавру. За свой подвиг Русской Православной Пётр Скипетров церковью причислен к лику святых новомучеников.
Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова : “У Петра Скипетрова был дар общения с детьми. Он же преподавал больше 25 лет Закон Божий в Громовском приюте. Там в других приютах, и когда его владыка Исидор, самый-самый именитый владыка, направил вот в эту нищую церковь, которую построили, настоятелем в эту церковь. И вот туда все богомольцы поехали туда за Петром Скипетровым”.
За благословением к Петру Скипетрову привозили детей, внуков, правнуков перед началом учебного года. Храм был большим. Вмещал больше тысячи человек. Фотография церкви, где до последнего дня Пётр Скипетров служил настоятелем, хранилась у его внучки Галины. Поскольку своих детей у нее не было, Галина Михайловна завещала семейные реликвии своему двоюродному внуку Анатолию Антонову. Отцом Галины был Михаил Петрович Скипетров. Сын новомученика.
Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова: “Он стал очень известным врачом невропатологом, когда мы разбирали ее вещи и вот находим вот такой молоточек. И там подписан. Это молоточек моего папы. Это чистое серебро”.
Теперь Елена Антонова - хранитель коллекции Скипетровых. Именно она стала инициатором изучения истории большой семьи и написала книгу о старинном роде. О каждом предмете у Елены Константиновны есть рассказ. О предназначении этих вещей многие сегодня даже не догадываются.
Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова : “Это тоже дореволюционная вещь! Вот потом я уже узнала, что это вот так яичко ставится сюда сюда к яичку. Чик и верхушечка снимается для того, чтобы удобно посолить. Такие были изыски”.
Эти рюмки - "мухи"- впервые изготовили по заказу Петра Первого. А конкретно эти сделаны на хрустальном заводе Мальцова в Гусе.
Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова: “Петр 1 помог трактирщикам. Они попросили, поскольку в трактир никто не ходит, денег ни у кого не было, поэтому Петр 1 предложил первая рюмка бесплатно. В это рюмку входило 10-15 мл всего! Входит посетитель принимает эту рюмку бесплатно. Трактирщик подносит. Если есть деньги, он остается”.
А этот нож для разрезания бумаги хранился в семьи матери Анатолия Ивановича. Принадлежал его прадеду Михаилу Ивановичу Скипетрову - родному брату священника Петра Скипетрова. До революции Михаил Иванович служил генералом. Возглавлял департамент военной и морской отчетности. Кроме того, тайный советник Скипетров входил в хозяйственную комиссию по строительству первого в России Суворовского музея в Санкт-Петербурге. Его имя на памятной доске - наряду с другими сподвижниками.
Елена Антонова, краевед, жена заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова: “Михаил Скипетров. Костяной нож. Анатолия Ивановича мама вот она это хранила. она говорит, как я это сумела не потерять, потому что она все это время переезжала с места на место. Поскольку он был все-таки чиновником высоко ранга, и я так думаю в с Владимиром Семеновичем Храповицким они знали друг друга очень хорошо”.
А эта статуэтка - тоже из дома родного прадедушки Анатолия Ивановича. Скипетровы очень любили собак. Эта привязанность передалась и правнуку. Американский стаффордширский терьер Бэлла- любимица семьи Антоновых. Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.