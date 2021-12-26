В 2021 году Зеленский пытался связаться по телефону с Путиным. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В 2021 году Зеленский пытался связаться по телефону с Путиным. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.Владимир Зеленский неоднократно изъявлял желание устроить переговоры с Владимиром Путиным. Глава Незалежной убежден, что ключевые проблемы Украины можно решить с помощью диалога с российской стороной.В прессе распространяется информация о попытке Владимира Александровича позвонить Владимиру Владимировичу. Об этом случае в ходе беседы с изданием "Фокус" поведал глава Офиса президента Андрей Ермак.По словам Ермака, украинский лидер пробовал поговорить с российским главнокомандующим в текущем году один раз. При этом политик затруднился уточнить, по какой причине попытка оказалась провальной.Ермак отметил, что Зеленский не имеет склонности звонить туда, где ему не готовы ответить. Тем любопытнее выглядит прецедент, о котором идет речь.Глава украинского офиса добавил, что состоятся при условии готовности Москвы пойти на такой шаг. Также Киеву важно иметь уверенность в том, что у политиков есть предмет для разговора.По имеющимся актуальным данным, готов провести личную встречу с российским президентом. Так или иначе, у данного мероприятия сейчас нет даже ориентировочной даты.