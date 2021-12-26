В наступающем году семьям с детьми предоставят поддержку в виде повышенных ежемесячных и...

В наступающем году семьям с детьми предоставят поддержку в виде повышенных ежемесячных и единовременных выплат.В первую очередь с первого дня 2022 года изменится сумма МРОТ, от которого и исчисляется сумма пособий. С 1 января его сумма составит 13 890 ₽.Изменится и оплата за один декретный день. Если в этом году за 140 дней отпуска женщина могла получить 58 878 ₽ и 340 795 ₽ соответственно, то в новом году минимальная сумма за день декрета составит 456,66 ₽, максимальная — 2572,6 ₽. И, таким образом, сумма начислений составит от 63 932 ₽ до 360 164 ₽.Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет тоже вырастут. Сейчас это пособия начисляется из расчета 40% от зарплаты и в текущем году оно составляло 7082,85 ₽. Предварительно анонсировано повышение на 5,8% — до 7493,65 ₽.Кроме того, есть ряд выплат, которые зависят от региональных прожиточных минимумов. И выплачиваются тоже с учетом установленных в регионах сумм:- ежемесячное пособие беременной женщине — 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения;- ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до 3 лет — прожиточный минимум для детей;- ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет — 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей;- ежемесячное пособие единственному родителю или при назначении алиментов на детей от 8 до 17 лет — 50% прожиточного минимума.Изменения коснутся и материнского капитала. На этот раз его проиндексируют лишь с 1 февраля. Его размер будет повышаться не по планируемой, а по фактической инфляции. Индексация будет выше анонсированных ранее 4%.Итак, в Правительстве анонсировали увеличение сумм выплат на 5,8%. Если повышение будет именно таким, пособия составят:- единовременно при рождении ребенка — 19 981,73 ₽;- единовременно беременной жене призывника — 31 643,15 ₽;- ежемесячно на ребенка призывника до 3 лет — 13 561,35 ₽;- единовременно при усыновлении детей от 7 лет, братьев и сестер или детей с инвалидностью — 152 676,71 ₽.Кроме того, нужно отметить, что при уходе за детьми до 8 лет больничные оплачиваются в размере 100% среднего заработка. Выплаты по болезни детей старшего возраста зависят от стажа родителя, его заработка, а также диагноза, длительности и вида лечения ребенка. За каждый день болезни в 2022 году с учетом повышения МРОТ можно получить не менее 412,65 ₽.Ну а ещё в 2022 году фиксированная часть для неработающих пенсионеров вырастет на 5,9% и составит 6401,1 ₽. Это произойдёт уже с 1 января. Аналогично повысится и стоимость пенсионного коэффициента — с 98,86 ₽ до 104,69 ₽.Повышение фиксированной части пенсии повлияет на доплату за иждивенцев — она составляет по ⅓ суммы на человека, но не более чем за троих.ФОТО: https://www.pexels.com/ru