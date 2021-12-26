Суд восстановить на работе двух отстранённых сотрудников ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва». Из-за отсутствия прививки от коронавируса их отправили в неоплачиваемый отпуск. Работники решили ..

Суд восстановить на работе двух отстранённых сотрудников ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва». Из-за отсутствия прививки от коронавируса их отправили в неоплачиваемый отпуск.Работники решили опротестовать приказ начальства в суде. Они ссылались, что глава владимирского Роспотребнадзора превысила свои полномочия, расширив своим постановлением список граждан для обязательной вакцинации от ковида. По мнению истцов, в указе губернатора не содержалось норм и оснований для их отстранения.С доводами заявителей судья не согласился. Ковровчанам отказано в удовлетворении требований. Ни зарплаты за вынужденный прогул, ни компенсации морального вреда, ни восстановления на рабочем месте они не добились.