Как сообщает владимирский автовокзал, с сегодняшнего дня, 26 декабря движение автобусов по...

Как сообщает владимирский автовокзал, с сегодняшнего дня, 26 декабря движение автобусов по маршруту № 906 «Ковров - Москва» отправлением из Владимира, будет осуществляться ежедневно в 15:00.При этом также есть информация и о временной отмене рейсов автобусов по маршруту № 505 «Владимир - Ковров» отправлением от автовокзала города Владимира - в 09:10, 13:05; отправлением от автостанции города Камешково - в 10:15,14:15. По направлению «Ковров – Владимир» временно отменяется рейс отправлением от автостанции города Камешково в 11:50.ФОТО: https://www.pexels.com/ru