Прокуратура требует устранить нарушения правил пожарной безопасности в пяти магазинах и заведениях общепита, расположенных в Юрьев-Польском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ..

Прокуратура требует устранить нарушения правил пожарной безопасности в пяти магазинах и заведениях общепита, расположенных в Юрьев-Польском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Многочисленные нарушения выявлены в кафе «Династия», «Золотой телёнок» и «Кафе на Набережной», а также в магазинах «Доброцен» и «Верный №12».«Допускалось загромождение путей эвакуации и блокировка дверей выхода; огнетушители отсутствовали, либо находились в неисправном состоянии; нарушались расстояния к ширине участков путей эвакуации; под лестничными маршами хранились горючие материалы; система пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией людей при возгорании находились в неисправном состоянии», - пришли к выводу проверяющие.В адрес руководителей точек внесено пять представлений. Возбуждены дела об административных правонарушениях.Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле надзорного органа.