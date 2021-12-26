Сегодня в полдень в Юрьеве-Польском на улице Новой произошёл пожар. Спасателям удалось...

Сегодня в полдень в Юрьеве-Польском на улице Новой произошёл пожар. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 80 кв. м. В результате происшествия пострадало имущество, внутренняя отделка и кровля дома. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС Росси по Владимирской области