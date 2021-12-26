Во Владимире выбрали победителей и призёров конкурса «Лучший учитель города», который проводился на странице мэрии «ВКонтакте». Владимирцы сами предлагали кандидатуры лучших педагогов. В ..

Во Владимире выбрали победителей и призёров конкурса «Лучший учитель города», который проводился на странице мэрии «ВКонтакте». Владимирцы сами предлагали кандидатуры лучших педагогов. В голосовании приняло участие более 1000 человек. Чаще всего упоминались представители школы № 49 - 28 человек. В списке также 27 преподавателей школы № 37, 24 из № 2, 22 - № 36 и 13 - №46.После подсчёта голосов победителем конкурса стала учитель начальных классов школы №45 Виктория Чугунова, которая является выпускницей учреждения. Она пришла работать сюда четыре года назад и в этом учебном году у неё первый выпуск ребят.