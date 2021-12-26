20 декабря в областном центре прошла череда профилактических противопожарных визитов по точкам...

20 декабря в областном центре прошла череда профилактических противопожарных визитов по точкам продажи пиротехнических изделий.Инспекторы государственного пожарного надзора посетили места реализации пиротехники в каждом районе города.Сотрудники МЧС России провели обследование торговых точек, проверили сертификаты на продукцию, а также провели осмотр самих помещений. Параллельно с продавцами проводились профилактические беседы.Всего на сегодняшний день во Владимире пиротехническую продукцию реализуют 11 точек. Большую часть инспекторы уже успели посетить. До конца работа эта работа будет завершена в полном объёме. Кроме того, будет проводиться работа и по посещению стихийно возникающих точек продажи.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области