Конкурс «Лучший учитель города Владимира» проводился на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» уже в...
Конкурс «Лучший учитель города Владимира» проводился на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» уже в третий раз. Горожане сами предлагали кандидатуры лучших педагогов - число названных учителей превысило 250. Чаще всего упоминались учителя школы № 49 - 28 педагогов, 27 преподавателей школы № 37, 24 - школы № 2, 22 - школы № 36 и 13 педагогов - из школы №46.
После подсчета голосов бесспорным победителем конкурса стала учитель начальных классов школы №45 Виктория Чугунова.
Призеры конкурса по итогам голосования:
-Наталья Веселова, учитель начальных классов СОШ №36;
-Ирина Исаева, учитель математики СОШ №36;
-Зоя Тихонова, учитель истории СОШ № 10;
-Светлана Денисова, учитель начальных классов СОШ №49.
ФОТО: Администрация города Владимира