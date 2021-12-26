Местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 26 декабря с сохранением утром 27 декабря во Владимире и по области ожидается метель и усиление западного ветра. Местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Об этом предупредили в Управлении гражданской защиты.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.Водителям рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами. Всем участникам дорожного движения следует проявлять бдительность, повышенное внимание и неукоснительно соблюдать правила.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.